В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера

По данным властей, из-за аномальной погоды в области в текущем году пострадало или погибло около 1 миллиона гектаров посевов. Региональный режим ЧС ранее был введен из-за заморозков в 43 районах, из-за засухи — в 27. Посевы погибли на площади 203 тысяч гектаров. Ущерб составил около 4 миллиардов рублей.
«Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая было поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации», — приводит в субботу слова губернатора правительство региона.
Отмечается, что в настоящее время идет оформление этого решения. Оно позволит привлечь дополнительные ресурсы для компенсации потерь и поможет аграриям области быстрее восстановиться.
Так, на встрече с губернатором в субботу главы хозяйств Цимлянского района рассказали, что из-за возвратных заморозков и засухи в районе погибла седьмая часть посевов, а урожайность с 2024 года снизилась с 35 до 27 ц/га.
Слюсарь, в свою очередь, сообщил, что обсуждал ситуацию на встрече с президентом, вице-премьером, главой Минсельхоза России.
«Очень оперативно было принято решение о дополнительных лимитах по льготному кредитованию на осеннюю посевную», — сказал он.
Губернатор добавил, что самый критичный вопрос — пролонгация уже имеющихся кредитов для тех хозяйств, которые не смогут их погасить в текущем году. Речь идет о почти 300 займах.
«Важно обеспечить возможность субсидирования и переноса этих долгов на следующий год. Мы уже ведем эту работу с федеральным министерством», — пояснил глава региона.