На Солнце произошла самая крупная за три месяца вспышка

Эксперты считают, что вспышка произошла на фоне растущей активности Солнца, которая началась с вечера пятницы. «Сегодня с утра активность снизилась, что даже создало впечатление, что запасы энергии на звезде исчерпываются, однако новый взрыв, заметно превысивший по силе предыдущие, поставил эту оценку под сомнение», — пояснили ученые.