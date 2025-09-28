Ричмонд
Вильфанд: на всей европейской части России фиксируется температура ниже нормы

Вся европейская территория России в данный момент находится под влиянием холодных воздушных масс, из-за чего фиксируется температура воздуха ниже нормы.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 58% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Aleksandr Bushmakin/CC0

Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, холодные воздушные массы будут перемещаться с севера, северо-запада и северо-востока.

«Это нечасто встречающийся процесс на такой большой территории», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее он сообщил, что понижение температуры произойдёт в Москве с понедельника, 29 сентября.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее заявил, что сентябрь 2025 года может стать рекордсменом по наименьшему количеству осадков в Москве.

Ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин между тем рассказал о солнечной погоде в Санкт-Петербурге на следующей неделе.

Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
