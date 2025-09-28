Вильфанд: на всей европейской части России фиксируется температура ниже нормы

Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, холодные воздушные массы будут перемещаться с севера, северо-запада и северо-востока.
«Это нечасто встречающийся процесс на такой большой территории», — подчеркнул Вильфанд.
Ранее он сообщил, что понижение температуры произойдёт в Москве с понедельника, 29 сентября.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее заявил, что сентябрь 2025 года может стать рекордсменом по наименьшему количеству осадков в Москве.
Ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин между тем рассказал о солнечной погоде в Санкт-Петербурге на следующей неделе.