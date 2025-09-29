Синоптики сообщили, в какой округ России на неделе вернется бабье лето

В понедельник, 29 сентября, в южной части России начнется похолодание. Тепло в первый рабочий день сохранится только в Сочи — +20 °С. В Краснодаре и Луганске сегодня температура не превысит +18 °С, в Ростове-на-Дону и Ставрополе воздух прогреется до +15−16 °С.
К середине недели облака над южными областями страны начнут рассеиваться. Погода вернется в прежнее русло: на Кавказе ожидается +17−22 °С, в Крыму и Краснодарском крае — +20−25 °С. Также потеплеет в низовьях Дона.
Регионы Средней Волги попадут на неделе под власть антициклона. Ожидается ясное небо, но температура в течение всего периода не превысит +11−16 °С.
Северо-запад продолжит находиться под влиянием атмосферного фронта — установится слабая облачность. Осадки пройдут только в северной части региона. В дневные часы термометр там покажет от +7 °С до +12 °С. В юго-западных районах неделя выдастся тепле — от +10 °С до +15 °С.
Центральная Россия попадет под влияние скандинавского антициклона — начнется вторая волна бабьего лета. Облаков ожидается мало, солнечные лучи нагреют воздух до +10−15 °С. В Черноземье потеплеет до +12−17 °С. Вероятность дождей на этой неделе небольшая.
Урал ожидает малооблачная погода. В утренние и ночные часы возможны заморозки, но днем столбик термометра дойдет до +7−12 °С.
Первые дни рабочей недели на юге Сибири пройдут без дождей. Со второй половины периода туда придут осадки. Температура удержится возле +6−11 °С.
Южные районы Дальнего Востока окажутся в солнечной зоне. В середине недели возможны небольшие осадки, но к выходным они снова прекратятся. Температурный фон установится возле +18−23 °С.
В Северной столице в течение недели прогнозируют солнечную погоду — +11−14 °С. В Москве также осадки маловероятны, в первую половину периода прохладно, затем воздух прогреется до +11−14 °С.