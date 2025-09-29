Синоптики сообщили, в какой округ России на неделе вернется бабье лето

В понедельник, 29 сентября, в южной части России начнется похолодание. Тепло в первый рабочий день сохранится только в Сочи — +20 °С. В Краснодаре и Луганске сегодня температура не превысит +18 °С, в Ростове-на-Дону и Ставрополе воздух прогреется до +15−16 °С.