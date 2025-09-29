Ричмонд
Октябрь в России выйдет за рамки климатической нормы

Среднее превышение температуры на европейской территории страны составит один-два градуса. В ее северных и южных районах аномалий не ожидается.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 100% 761 мм рт. ст. +20°
Источник: Freepik

Русский Север ждет еще большее отхождение от нормы октября. Там температура превысит обычный уровень примерно на три-четыре градуса.

При смещении на юг России, наоборот, аномалия будет уменьшаться. В округе второй месяц октября пройдет в рамках нормы.

Жителей Кавказа ждет прохладная погода. Температурный фон октября не дотянет до привычных значений в среднем на два градуса. В акватории Черного моря сложится похожая метеоситуация.

Сибирь в октябре окажется во власти прохлады и дождей. Наиболее благоприятные метеоусловия прогнозируют только для ее южной части.

Дальний Восток сможет насладиться положительной аномалией. В эпицентр тепла попадет Якутия: температура превысит норму на несколько единиц.

Начало периода для Центральной России окажется прохладным, но постепенно столбик термометра начнет расти. К середине октября аномалия составит два-три градуса в большую сторону. Вскоре в регион придет влияние Арктики — погода к концу месяца вернется в нормальные границы, а затем опустится ниже стандарта.

Кроме того, на Русской Равнине ожидается дефицит дождей. На юге он способен дойти до 10−30%. Стандарт для этого периода года составляет 70 миллиметров.

Температурная норма октября для Москвы достигает +8,2 °С в дневные часы и +2,1 °С ночью. Синоптики сообщили, что вероятность снега в ближайшие недели мала — в регионе продолжится золотая осень.

