Октябрь в России выйдет за рамки климатической нормы

Начало периода для Центральной России окажется прохладным, но постепенно столбик термометра начнет расти. К середине октября аномалия составит два-три градуса в большую сторону. Вскоре в регион придет влияние Арктики — погода к концу месяца вернется в нормальные границы, а затем опустится ниже стандарта.