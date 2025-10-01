Ричмонд
Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 60

БАНГКОК, 1 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах возросло до 60 человек. Об этом сообщил телеканал GMA News со ссылкой на управление гражданской обороны республики.

Источник: РИА "Новости"

«Приходит все больше сообщений о жертвах. Мы получили информацию о гибели 60 человек», — сказал заместитель секретаря управления гражданской обороны Филиппин Бернардо Алехандро.

В провинции Себу, где были зафиксированы мощные подземные толчки, объявлено чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием. Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший в своем обращении заявил, что правительственные ведомства задействованы в восстановлении инфраструктуры в регионе и оказании гуманитарной помощи населению, а сотрудники Бюро противопожарной защиты принимают участие в поисково-спасательных операциях.

По данным властей, в муниципалитете Сан-Ремихио обрушилось здание спортивно-оздоровительного комплекса, под обломками которого оказались люди.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин информировал, что очаг землетрясения тектонического происхождения залегал на глубине 5 км примерно в 20 км к северо-востоку от города Бого в провинции Себу. Подземные толчки были зафиксированы во вторник в 21:59 по местному времени (16:59 мск).