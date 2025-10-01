Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 60

В провинции Себу, где были зафиксированы мощные подземные толчки, объявлено чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием. Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший в своем обращении заявил, что правительственные ведомства задействованы в восстановлении инфраструктуры в регионе и оказании гуманитарной помощи населению, а сотрудники Бюро противопожарной защиты принимают участие в поисково-спасательных операциях.