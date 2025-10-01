Синоптики рассказали, когда старое бабье лето в России потеряет силу

Однако сильного похолодания оно не принесет — на Русской равнине пройдут только кратковременные дожди. В Черноземье и на Кавказе к осадкам прибавится снег. Похожая ситуация установится на Полярном Урале.
На границе антициклона прогнозируют усиление ветра. Наиболее неблагоприятная обстановка ожидается в северной части Республики Коми, на западе Ямала и Югры: там порывы достигнут 25 метров в секунду. Нижний Дон также попадет в эту зону, но там скорость составит около 12 метров в секунду.
Благодаря черноморскому циклону установится южное направление ветра. В Москве к концу недели метеоситуация улучшится: ночные заморозки пропадут. Холодный фронт уйдет на север страны.
В пятницу заморозки ожидаются в Санкт-Петербурге, Кирове и Вологде. Также увидеть иней на растительности получится в Архангельске и Перми.
Юг России ожидает резкое потепление. В Краснодарском крае в начале недели температура не превышала +13 °С. К пятнице она достигнет +20 °С и продолжит расти. В выходные воздух прогреется до +27 °С. Однако уже к вечеру воскресенья теплый порыв угаснет, прогнозируют мощный ливень. По предварительной оценке, в регионе выпадет около 28 миллиметров осадков. Объем превысит половину месячной нормы.
В столичном регионе погода сильно не изменится. В дневные часы в среду ожидается около +12 °С, к концу рабочих будней фон подрастет на несколько градусов. В выходные Москву накроют дожди — старое бабье лето в центре России закончится.