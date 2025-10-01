Синоптики рассказали, когда старое бабье лето в России потеряет силу

На границе антициклона прогнозируют усиление ветра. Наиболее неблагоприятная обстановка ожидается в северной части Республики Коми, на западе Ямала и Югры: там порывы достигнут 25 метров в секунду. Нижний Дон также попадет в эту зону, но там скорость составит около 12 метров в секунду.