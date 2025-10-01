Певец Дык Фук пожертвовал $42 тыс. на борьбу с последствиями тайфуна во Вьетнаме

Победитель «Интервидения», вьетнамский певец Дык Фук пожертвовал миллиард вьетнамских донгов — около 42,6 тысячи долларов — на борьбу с последствиями тайфуна «Буалой», который обрушился на Вьетнам в начале недели. Об этом сообщила вьетнамская газета Viet Nam News.
«Смотря на фото и читая новости о тайфуне, я глубоко сочувствую нашим гражданам. Я просто надеюсь, что шторм пройдет быстро, наши сограждане будут страдать меньше и обретут мир», — приводит издание слова исполнителя. Отмечается, что другие вьетнамские исполнители также пожертвовали средства на борьбу с последствиями стихии.
По данным чрезвычайных служб, тайфун «Буалой» и вызванные им проливные дожди и наводнения оказали влияние на 17 провинций и городов страны. Стихия разрушила и нанесла серьезный ущерб свыше 137 000 жилых домов. В пострадавших провинциях также серьезно повреждены более 5600 телекоммуникационных вышек и мачт электропередачи, из-за чего многие районы остались без электричества и телефонной связи.
В Посольстве РФ в Ханое и генеральных консульствах России в Хошимине и Дананге сообщили ТАСС, что обращений от россиян в связи с тайфуном «Буалой» не поступало. В Генконсульстве РФ в Хошимине подтвердили, что «Буалой» не дошел до популярных у россиян курортов южной части Вьетнама.