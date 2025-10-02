Геомагнитный шторм бушует на Земле третьи сутки

В четверг, 2 октября, геомагнитная обстановка на планете остается напряженной. Специалисты сообщили, что не видят признаков ее нормализации.
Напомним, что магнитная буря началась во вторник, 30 сентября. Ее интенсивность периодически падала до нормальных значений, но через несколько часов возвращалась в прежнюю красную зону.
Общая длительность возмущений превысила 50 часов. За этот период буря находилась в пределах G1-G3.
Основная причина такой ситуации — скорость солнечного ветра. Нормальным считается значение от 300 до 450 километров в секунду. За последние трое суток параметр в основном находился на уровне 700−800 километров в секунду, местами регистрировали ускорение потока до 900 километров в секунду.
Нестабильную обстановку поддерживают высокая вспышечная активность на Солнце и корональная дыра. Воздействие от последней жители Земли почувствовали прошлой ночью.
Эксперты отметили, что ни одна вспышка пока не превысила уровень М. По предварительным сведениям, улучшение ситуации произойдет не ранее чем через несколько суток.