Геомагнитный шторм бушует на Земле третьи сутки

Основная причина такой ситуации — скорость солнечного ветра. Нормальным считается значение от 300 до 450 километров в секунду. За последние трое суток параметр в основном находился на уровне 700−800 километров в секунду, местами регистрировали ускорение потока до 900 километров в секунду.