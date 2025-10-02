Синоптики раскрыли, какой окажется предстоящая зима в России

Декабрь 2025 года окажется холоднее почти на всей территории России. Исключением станет Дальний Восток.
Январь отличится морозами на европейской территории страны. Схожая ситуация сложится на юге Урала и Сибири. В остальных округах значение приблизится к норме.
Температура в феврале будет ниже 2024-го в Красноярском крае и западной части Якутии. Теплее всего прогнозируют дни в Центральном и Южном федеральных округах.
При этом холодной выдастся не только зима — в этом году отличится и ноябрь. Среднемесячная температура ниже, чем в 2024-м ожидается в северных районах Центральной России и Приволжье. В холодную зону попадет северо-запад и север Урала, север и центр Сибири.
Синоптики отметили, что март, напротив, порадует россиян теплом. На европейской территории страны, в южных районах Сибири и на Дальнем Востоке температурный фон установится в пределах нормальных границ.
