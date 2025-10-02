Синоптики раскрыли, какой окажется предстоящая зима в России

При этом холодной выдастся не только зима — в этом году отличится и ноябрь. Среднемесячная температура ниже, чем в 2024-м ожидается в северных районах Центральной России и Приволжье. В холодную зону попадет северо-запад и север Урала, север и центр Сибири.