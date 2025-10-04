Ричмонд
В Британии и Ирландии почти 250 тыс. зданий остались без света из-за шторма

Почти 250 тыс. зданий в Великобритании и Ирландии остались без электричества из-за прохождения шторма «Эми» через Британские острова. Об этом 4 октября сообщает телеканал Sky News.

«Около 184 тыс. домов, ферм и предприятий по всей Ирландии остались без электричества. В Северной Ирландии, по данным NIE Networks, обесточено 50 тыс. объектов», — говорится в материале.

По информации издания, над восстановлением подачи электроэнергии работает компания Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN).

Ранее, 22 сентября, в Бразилии на завод компании Toyota в штате Сан-Паулу обрушился серьезный шторм, в результате которого предприятие получило сильные повреждения. Металлическая крыша завода была сорвана, несущие балки погнуты, повреждено производственное оборудование. Как уточняет Carscoops, 10 рабочих получили травмы и были доставлены в больницу.