В Британии и Ирландии почти 250 тыс. зданий остались без света из-за шторма

«Около 184 тыс. домов, ферм и предприятий по всей Ирландии остались без электричества. В Северной Ирландии, по данным NIE Networks, обесточено 50 тыс. объектов», — говорится в материале.
По информации издания, над восстановлением подачи электроэнергии работает компания Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN).
Ранее, 22 сентября, в Бразилии на завод компании Toyota в штате Сан-Паулу обрушился серьезный шторм, в результате которого предприятие получило сильные повреждения. Металлическая крыша завода была сорвана, несущие балки погнуты, повреждено производственное оборудование. Как уточняет Carscoops, 10 рабочих получили травмы и были доставлены в больницу.