В Британии и Ирландии почти 250 тыс. зданий остались без света из-за шторма

Ранее, 22 сентября, в Бразилии на завод компании Toyota в штате Сан-Паулу обрушился серьезный шторм, в результате которого предприятие получило сильные повреждения. Металлическая крыша завода была сорвана, несущие балки погнуты, повреждено производственное оборудование. Как уточняет Carscoops, 10 рабочих получили травмы и были доставлены в больницу.