В Болгарии во время наводнения погибла россиянка

Как сообщается, на юге Черноморского побережья в нескольких районах Болгарии из-за наводнения объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все жители и туристы из комплекса Елените уже эвакуированы. 4 октября спасатели и добровольцы начали расчищать завалы, а полиция задержала двух мародеров, у которых были обнаружены крупная сумма денег, драгоценности и техника.