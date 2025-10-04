Ричмонд
В Болгарии во время наводнения погибла россиянка

Гражданка Российской Федерации стала четвертой жертвой наводнения, вызванного проливными дождями в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 44% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

Тело 58-летней женщины было обнаружено в апартаментах курортного комплекса Елените. По факту гибели людей при наводнении возбуждено уголовное дело, сообщает агентство.

Сотрудники консульского отдела посольства России в Болгарии выразили готовность оказать помощь родственникам погибшей. Также в дипмиссии заявили о готовности помочь россиянам в восстановлении утерянных из-за наводнения документов. В настоящее время в консульство обратились уже несколько граждан РФ.

Как сообщается, на юге Черноморского побережья в нескольких районах Болгарии из-за наводнения объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все жители и туристы из комплекса Елените уже эвакуированы. 4 октября спасатели и добровольцы начали расчищать завалы, а полиция задержала двух мародеров, у которых были обнаружены крупная сумма денег, драгоценности и техника.