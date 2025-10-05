Ричмонд
В снежную ловушку на Эвересте попали до 1 тыс. человек

Около тысячи человек не могут спуститься с Эвереста из-за сильной метели на восточном склоне горы в Тибете. Спасательные работы затруднены из-за сильного снегопада. Об этом сообщило китайское издание «Саньсян душибао».

«По неполным статистическим данным, на всем маршруте в ловушке могли оказаться около тысячи людей. Некоторым удалось спуститься самостоятельно, но большинству требуется помощь», — сообщило издание.

Метель началась вечером 4 октября, видимость сократилась до менее одного метра. Ключевые участки маршрута засыпал обильный снег. Туристам в базовом лагере Эвереста пришлось укрываться в палатках, однако на некоторых участках снег полностью засыпал укрытия.

Доступ в ландшафтный парк Эвереста и продажу билетов прекратили с вечера субботы: дороги, ведущие к парку, оказались заблокированными из-за снегопада, сообщает агентство Reuters.