В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6

«В Кыргызстане зафиксировано землетрясение магнитудой 6. Шестого октября 2025 года, согласно предварительной информации Института сейсмологии КР, в 02:29 (23:29 воскресенья мск — прим. ТАСС) на территории Кыргызской Республики зарегистрировано землетрясение магнитудой 6 по шкале MSK-64. По предварительной информации, жертв и разрушений не зафиксировано», — говорится в сообщении МЧС на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Согласно сообщению, толчки разной интенсивности ощущались в селах Джалал-Абадской области и в административном центре Таласской области городе Таласе.
В то же время МЧС напомнило жителям республики о необходимости иметь при себе «тревожный чемоданчик». В него необходимо сложить вещи первой необходимости с расчетом на три дня. В их перечень входят: вода, продукты, теплые вещи, лекарства, фонарь и свисток. Также рекомендуется положить в него копии документов и деньги.
Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о произошедшем землетрясении в Киргизии магнитудой 5,5. В Казахстане, согласно данным местного МЧС, ощутили толчки от этого землетрясения, оценив его магнитуду в 5,9.