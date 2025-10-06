В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6

В то же время МЧС напомнило жителям республики о необходимости иметь при себе «тревожный чемоданчик». В него необходимо сложить вещи первой необходимости с расчетом на три дня. В их перечень входят: вода, продукты, теплые вещи, лекарства, фонарь и свисток. Также рекомендуется положить в него копии документов и деньги.