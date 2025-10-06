Ричмонд
Из-за снегопада пять тысяч домов в Иркутске остались без света: видео

В понедельник, 6 октября, регион накрыло снежное покрывало. Местами толщина покрова дошла до 17 сантиметров.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
В Сети появились видео очевидцев. На них видно, что деревья не выдержали тяжести снега — их наклонило к земле. Автомобилям пришлось объезжать их, чтобы проследовать по своему пути.

Метель вызвала перебои с подачей электроэнергии — в восьми населенных пунктах и девяти садовых некоммерческих товариществах снежная стихия повредила линии электропередачи.

Местные власти сообщили, что коммунальные службы приступили к расчистке дорог и восстановлению электросетей. Автомобилистов предупредили о высокой вероятности возникновении аварий и посоветовали снизить скоростной режим.

Из-за обильных осадков на автомобильной трассе Р-258 «Байкал» было приостановлено движение грузовиков и общественного транспорта. Специалисты провели обработку полотна против образования гололеда — к утру на участке дороги с 45 по 100 километр ограничение сняли.

Синоптики зафиксировали в Иркутске выпадение 13 миллиметров снега. В эпицентр непогоды попал Байкальский тракт — там выпало 16 миллиметров осадков. Высота снежного покрова варьировалась от семи до 17 сантиметров.