Из-за снегопада пять тысяч домов в Иркутске остались без света: видео

В Сети появились видео очевидцев. На них видно, что деревья не выдержали тяжести снега — их наклонило к земле. Автомобилям пришлось объезжать их, чтобы проследовать по своему пути.
Метель вызвала перебои с подачей электроэнергии — в восьми населенных пунктах и девяти садовых некоммерческих товариществах снежная стихия повредила линии электропередачи.
Местные власти сообщили, что коммунальные службы приступили к расчистке дорог и восстановлению электросетей. Автомобилистов предупредили о высокой вероятности возникновении аварий и посоветовали снизить скоростной режим.
Из-за обильных осадков на автомобильной трассе Р-258 «Байкал» было приостановлено движение грузовиков и общественного транспорта. Специалисты провели обработку полотна против образования гололеда — к утру на участке дороги с 45 по 100 километр ограничение сняли.
Синоптики зафиксировали в Иркутске выпадение 13 миллиметров снега. В эпицентр непогоды попал Байкальский тракт — там выпало 16 миллиметров осадков. Высота снежного покрова варьировалась от семи до 17 сантиметров.