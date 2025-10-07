Земля трескается: миллионы человек рискуют потерять жилье

Специалисты сравнили снимки разных лет: кадры 1950 года и ситуацию в настоящее время. 75 лет назад в Республике Конго насчитали только 46 оврагов. Сейчас объекты присутствуют в 26 городах. Их суммарная протяженность составляет свыше 700 километров. Некоторые овраги имеют глубину несколько десятков метров.