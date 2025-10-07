Земля трескается: миллионы человек рискуют потерять жилье

Более трех миллионов человек рискуют потерять дома в ближайшие годы. Причиной такого исхода стали овраги — их количество приблизилось к трем тысячам. Провалы земли стали происходить все чаще. Жителям приходится покидать жилье и переезжать в другой район.
Бельгийские ученые провели исследование, которое опубликовали в издании Nature. В работе они использовали сведения со спутникового оборудования. С его помощью удалось точно определить расположение провалов, многие из которых прошли через города.
Благодаря исследованию выявили, что подобные овраги не относятся к единичным случаям — это массовое природное явление, которое способно вызвать катастрофу.
Специалисты сравнили снимки разных лет: кадры 1950 года и ситуацию в настоящее время. 75 лет назад в Республике Конго насчитали только 46 оврагов. Сейчас объекты присутствуют в 26 городах. Их суммарная протяженность составляет свыше 700 километров. Некоторые овраги имеют глубину несколько десятков метров.
Ученые предположили, что главным фактором разрушения земной поверхности является деятельность людей. Кроме того, их появлению способствуют сильные дожди, ситуацию ухудшает плохая система отвода ливневых вод. Из-за совокупности этих явлений возникают промоины, которые растут и со временем проваливаются.
Специалисты отметили, что подобную ситуацию недооценивают. За последние пять лет овраги стали причиной переселения около 120 тысяч человек. Причем с каждым годом количество растет. Ученые призвали местные власти обратить внимание на проблему. В противном случае в ближайшее десятилетие тысячи жителей Африки останутся без домов.