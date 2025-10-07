+7 градусов ожидается в Иркутске 7 октября

В Иркутске 7 октября прогнозируют потепление до +5…+7 градусов. На небе будет облачно, но без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, ветер юго-восточный 4−9 м/с.
— Местами по региону пройдет небольшой мокрый снег. Переменная облачность, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 4−9 м/с, порывы могут достигнуть и 12 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.
Днем столбик термометра остановится на отметке +2…+7 градусов, если будет облачно, то −3. Вот что обещает погода в Иркутске 7 октября.
