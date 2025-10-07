Ричмонд
+7 градусов ожидается в Иркутске 7 октября

На небе будет облачно, но без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 65% 764 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 7 октября прогнозируют потепление до +5…+7 градусов. На небе будет облачно, но без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, ветер юго-восточный 4−9 м/с.

— Местами по региону пройдет небольшой мокрый снег. Переменная облачность, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 4−9 м/с, порывы могут достигнуть и 12 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.

Днем столбик термометра остановится на отметке +2…+7 градусов, если будет облачно, то −3. Вот что обещает погода в Иркутске 7 октября.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что медведь закрыл купальный сезон на Байкале. Силуэт медведя был виден четко, его ни с кем нельзя было перепутать. На кадрах видно, как могучий зверь уверенно и мощно рассекает волны залива.