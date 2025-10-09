Океанолог предупредил об угрозе прибрежным городам России

«В причерноморском районе под угрозой затопления могут оказаться Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи — довольно узкая часть, а также станицы северной Кубани и часть Адлера. На северо-западе России поднимающаяся вода может распространиться на прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и почти на весь Сестрорецк. В северных районах отступление береговой линии может угрожать Варандею, в меньшей степени — Нарьян-Мару и Салехарду. В Дальневосточном регионе проблемы из-за повышения уровня моря могут возникнуть в порту Находка», — сказал Сапожников.