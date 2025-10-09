Ричмонд
На Камчатку обрушился мощный шторм: видео стихии

В регион пришел ненастный циклон — ветер разогнался до ураганных значений. Дождь местами сменился на мокрый снег.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Порывы ветра достигли 34 метров в секунду на мысе Лопатка, 36 метров в секунду зафиксировали на Водопадной метеостанции. Циклон принес в регион холодный воздух, из-за которого образовался снежный покров. В Петропавловске-Камчатском его толщины составила один сантиметр, в Палане сугробы выросли до 16 сантиметров.

Местные метеостанции за прошедшие сутки зафиксировали в среднем около 40 миллиметров выпавших осадков. На Мысе Лопатка значение составило 41 миллиметр, на Водопроводной — 32 миллиметра. Лидером стал Северо-Курильск — там выпало 48 миллиметров влаги.

Из-за непогоды на дорогах образовалась наледь. Очевидцы сообщили, что движение замедлилось до 40 километров в час. Некоторые автомобили ехали на летней резине — буксовали или съезжали на обочину.

Сильный ветер и обильные осадки привели к задержке авиарейсов в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Один перелет был отменен.

По прогнозу синоптиков, на полуострове в ближайшие сутки метеоситуация не улучшится. Напомним, что на Камчатке также сохраняется высокая сейсмическая активность.