На Камчатку обрушился мощный шторм: видео стихии

Порывы ветра достигли 34 метров в секунду на мысе Лопатка, 36 метров в секунду зафиксировали на Водопадной метеостанции. Циклон принес в регион холодный воздух, из-за которого образовался снежный покров. В Петропавловске-Камчатском его толщины составила один сантиметр, в Палане сугробы выросли до 16 сантиметров.