На Камчатку обрушился мощный шторм: видео стихии

Порывы ветра достигли 34 метров в секунду на мысе Лопатка, 36 метров в секунду зафиксировали на Водопадной метеостанции. Циклон принес в регион холодный воздух, из-за которого образовался снежный покров. В Петропавловске-Камчатском его толщины составила один сантиметр, в Палане сугробы выросли до 16 сантиметров.
Местные метеостанции за прошедшие сутки зафиксировали в среднем около 40 миллиметров выпавших осадков. На Мысе Лопатка значение составило 41 миллиметр, на Водопроводной — 32 миллиметра. Лидером стал Северо-Курильск — там выпало 48 миллиметров влаги.
Из-за непогоды на дорогах образовалась наледь. Очевидцы сообщили, что движение замедлилось до 40 километров в час. Некоторые автомобили ехали на летней резине — буксовали или съезжали на обочину.
Сильный ветер и обильные осадки привели к задержке авиарейсов в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Один перелет был отменен.
По прогнозу синоптиков, на полуострове в ближайшие сутки метеоситуация не улучшится. Напомним, что на Камчатке также сохраняется высокая сейсмическая активность.