Циклон «Барбара» — выдумка. Но ливни и холода в Москву всё же придут

По её словам, это южный циклон, сформировавшийся над Балканами. Он начал хозяйничать в Болгарии и Румынии, вызвав сильные дожди, а вчера пришёл в Молдавию. Сейчас он выходит на территорию Крыма, где ожидаются неблагоприятные погодные условия. Атмосферные фронты этого циклона, продвигаясь вглубь России, будут оказывать влияние на погоду не только на юге, но и на всей европейской части страны, в том числе в Москве и Подмосковье.