Стихия обрушилась на Анапу: город под водой, пляжи размыты, над морем — смерч

9 октября в Анапе произошел резкий природный катаклизм, ставший настоящим испытанием для жителей и инфраструктуры города. Детский курорт оказался под влиянием мощного ливня, который за короткое время превратил городские улицы в бурные потоки воды.
По словам анапского блогера Юрия Озаровского, который оперативно освещал последствия непогоды в своём телеграм-канале, наиболее пострадали центральные районы. Проезжая часть на улицах Гребенской и Краснодарской оказалась полностью затоплена, а ливневая канализация не выдержала объёма осадков — из люков начали бить фонтаны.
Сильнее всего подтопление затронуло участок перед зданием городской администрации и прилегающую набережную. Также под воду ушли отдельные районы ближайшего к Анапе курортного посёлка Джемете.
Серьёзный урон нанесён пляжной зоне. Потоки воды буквально прорезали песчаную часть Лечебного пляжа, образовав глубокую промоину шириной в несколько метров. Центральный пляж также подвергся разрушениям, хотя последствия здесь были менее значительными. Как отмечает Озаровский, размыв пляжей — частое явление при подобных ливнях, поскольку береговая линия не защищена от резкого напора воды.
Помимо осадков, над Чёрным морем утром было зафиксировано опасное природное явление — смерч. Водяная воронка сформировалась в акватории у берегов Анапы и была замечена очевидцами. Воронка двигалась вдоль морской поверхности и не достигла суши, распавшись на безопасном удалении.
Как сообщал «Югополис», накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение.
Отдельное внимание в прогнозах уделяется вероятности образования смерчей над морем, особенно на участке побережья от Анапы до Магри.
Несмотря на бурную погоду, температура воздуха в Анапе оставалась сравнительно высокой и достигала +20 °C.
Жители курорта подчёркивают, что затопления происходят регулярно, и связывают это с отсутствием эффективной системы ливневой канализации. Городская администрация в очередной раз призвала население соблюдать меры безопасности и избегать нахождения у водоёмов и вблизи размытых участков берега.
Мощный циклон «Барбара» также обрушился на Сочи. По всей южной части региона продолжают действовать экстренные предупреждения, а туристов просят временно отказаться от прогулок у моря и рек.