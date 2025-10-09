Стихия обрушилась на Анапу: город под водой, пляжи размыты, над морем — смерч

Серьёзный урон нанесён пляжной зоне. Потоки воды буквально прорезали песчаную часть Лечебного пляжа, образовав глубокую промоину шириной в несколько метров. Центральный пляж также подвергся разрушениям, хотя последствия здесь были менее значительными. Как отмечает Озаровский, размыв пляжей — частое явление при подобных ливнях, поскольку береговая линия не защищена от резкого напора воды.