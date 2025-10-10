У берегов Филиппин произошло землетрясение, в стране объявили угрозу цунами

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах от портового города Давао, их очаг залегал на глубине 58 километров.
Как добавляет филиппинский Институт вулканологии и сейсмологии, магнитуда землетрясения составляла 7,6.
Об угрозе цунами объявило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
«Опасные волны цунами вероятны для побережья. расположенного в пределах 300 километров от эпицентра землетрясения», — говорится в заявлении управления.