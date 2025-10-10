Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

У берегов Филиппин произошло землетрясение, в стране объявили угрозу цунами

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4, существует угроза цунами, сообщили американские сейсмологи и метеорологи.

Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 72% 768 мм рт. ст. +19°
Источник: © РИА Новости

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах от портового города Давао, их очаг залегал на глубине 58 километров.

Как добавляет филиппинский Институт вулканологии и сейсмологии, магнитуда землетрясения составляла 7,6.

Об угрозе цунами объявило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

«Опасные волны цунами вероятны для побережья. расположенного в пределах 300 километров от эпицентра землетрясения», — говорится в заявлении управления.