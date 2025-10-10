Синоптик Тишковец дал оценку прогнозу Миллера о суровой зиме

Согласно долгосрочному прогнозу, с вероятностью 70% зимний период 2025—2026 годов окажется теплее обычного на один-четыре градуса. Температурный фон на побережье Кавказа установится возле климатической нормы. Подобная ситуация сложится также на Западном Кавказе, в северной части Курильских островов и Камчатском крае. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он добавил, что прохладнее на один-два градуса ожидается период в восточной части акватории Черного моря. Кроме того, ниже нормы на три единицы опустится температура в акватории Охотского моря.
В средней полосе количество осадков окажется выше обычного значения на 10−20%. В некоторых южных районах страны ожидается дефицит выпавшей влаги на 10%. Также не дойдет до нормы значение в бассейне Охотского моря — недобор будет варьироваться от 10 до 20%.
В столичном регионе зима порадует теплой погодой. Температура опередит климатическую норму почти на три градуса. В декабре ожидается превышение на три единицы, в январе — на одну, в феврале — на пять. По объему осадков ситуация окажется близкой к норме. Только в январе показатель будет отличаться в большую сторону на 10%.
Согласно предварительным расчетам, метеорологическая зима придет в столицу в середине ноября. Снежный покров ляжет к началу декабря — его толщина составит примерно три-восемь сантиметров. Затем сугробы поднимутся до 10−20 сантиметров.
Евгений Тишковец добавил, что исключать холодные волны не стоит. Но вероятность 25-градусных морозов, которые пообещал глава «Газпрома» Алексей Миллер, составляет всего 14%.