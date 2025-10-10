Синоптик Тишковец дал оценку прогнозу Миллера о суровой зиме

В столичном регионе зима порадует теплой погодой. Температура опередит климатическую норму почти на три градуса. В декабре ожидается превышение на три единицы, в январе — на одну, в феврале — на пять. По объему осадков ситуация окажется близкой к норме. Только в январе показатель будет отличаться в большую сторону на 10%.