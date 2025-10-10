Синоптики предупредили россиян о метелях и порывистом ветре

Циклонический фронт из Китая дойдет до юго-востока Дальнего Востока — сложится неустойчивая метеоситуация. В Приморье и на юге Сахалина выходные начнутся с осадков и сильного ветра. Скорость потока составит от 15 до 20 метров в секунду, на побережье она увеличится до 27 метров в секунду. Остальные районы Дальнего Востока отличатся более комфортной погодой: ожидаются небольшие осадки, но образуется гололед.