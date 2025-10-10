Ричмонд
Синоптики предупредили россиян о метелях и порывистом ветре

Арктический антициклон продолжит набирать обороты. Он захватит восток Европейской России, Урал и Сибирь.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сильный ветер у моря обдувает волосы девушки - погода на выходные
Источник: Freepik.com

Температура воздуха на этих территориях установится ниже климатической нормы на три-шесть градусов. Местами на дорогах образуется гололед.

В западных районах Европейской России в выходные прольются дожди. В центральной части ожидаются ливни и грозы. Ветер разгонится до 13−18 метров в секунду. Местами порывы усилятся до 20−25 метров в секунду. В ночные и утренние часы ожидается дымка.

На юге Сибири и севере Урала прогнозируют мокрый снег. К воскресенью, 12 октября, он начнется в северной части Таймыра. На побережье Арктики потоки ветра усилятся до 17−22 метров в секунду, образуется гололедица.

В Камчатском крае, северных районах Курил и на Чукотке ожидаются осадки. Придет сильный ветер — местами его порывы разгонятся до 30−35 метров в секунду. Локально пройдут метели.

Циклонический фронт из Китая дойдет до юго-востока Дальнего Востока — сложится неустойчивая метеоситуация. В Приморье и на юге Сахалина выходные начнутся с осадков и сильного ветра. Скорость потока составит от 15 до 20 метров в секунду, на побережье она увеличится до 27 метров в секунду. Остальные районы Дальнего Востока отличатся более комфортной погодой: ожидаются небольшие осадки, но образуется гололед.

