Россиян предупредили о возможной магнитной буре в ближайшие дни

Из-за очередной корональной дыры на Солнце уже в ближайшие дни на Земле могут начаться магнитные бури.

Источник: amic.ru

Ожидается, что воздействовать на Землю дыра начнет уже 12 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Очередная стоящая упоминания корональная дыра наблюдается в настоящее время на Солнце и, по-видимому, начнет влиять на Землю несколько раньше прежнего прогноза, уже со второй половины дня в воскресенье», — сообщили эксперты.

Уточняется, что магнитные бури ожидаются слабые. По предварительным прогнозам, влияние солнечного ветра продолжится примерно два дня, до 14 октября.

В прошлый раз с магнитными бурями россияне столкнулись 8 октября.