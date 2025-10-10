Россиян предупредили о возможной магнитной буре в ближайшие дни

Ожидается, что воздействовать на Землю дыра начнет уже 12 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«Очередная стоящая упоминания корональная дыра наблюдается в настоящее время на Солнце и, по-видимому, начнет влиять на Землю несколько раньше прежнего прогноза, уже со второй половины дня в воскресенье», — сообщили эксперты.
Уточняется, что магнитные бури ожидаются слабые. По предварительным прогнозам, влияние солнечного ветра продолжится примерно два дня, до 14 октября.
В прошлый раз с магнитными бурями россияне столкнулись 8 октября.