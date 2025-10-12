На Солнце заметили огромный объект

Это образование из раскаленных газов на поверхности Солнца из-за его размера можно увидеть даже в любительские телескопы, пишут исследователи. «Судя по всему, Солнце пытается его выбросить в космос по частям, но пока без какого-либо успеха. С вероятностью 90 процентов, сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток, выбросит целиком», — отмечают они.