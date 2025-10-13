Синоптики сообщили, какие регионы России в понедельник захватят дожди

Побережье Дальнего Востока не отпустит солнце. Далекий сибирский антициклон дотянется до Сахалина — воздух прогреется до +10 °С. Южные районы Приморья останутся самыми теплыми: там ожидается до +15 °С. Забайкалье все глубже начнет погружаться в осеннюю стужу.
В Сибири сохранится по-настоящему зимняя погода: выпадет снег, и придет похолодание. В Салехарде — ноль градусов, в Норильске — −5 °С, в Хатанге — −7 °С. Осадки ожидаются на Урале: в Пермском крае, Свердловской области и Башкирии пройдет снег. От Барнаула до Тюмени прогнозируют яркое солнце, температура установится около нуля градусов.
Европейская территория страны продолжит погружаться в холод. Эпицентр ненастья окажется над Москвой. Ожидаются понижение температуры, выпадение осадков и усиление ветра. В Калининграде сегодня воздух прогреется до +12 °С, в Смоленске — до +6 °С, в Брянске — до +7 °С, в Петрозаводске — до +6 °С, во Владимире — до +5 °С. По ночам не исключен мокрый снег.
Холодный фронт дойдет до Поволжья. В Самаре термометр сегодня покажет +14 °С, в Пензе — +10 °С, в Казани — +12 °С, в Нижнем Новгороде — +8 °С, в Кирове — +6 °С.
На юге станет спокойнее, но без дождей не обойдется. В Сочи сегодня — +18 °С, в Краснодаре — +18 °С, в Ялте — −17 °С, в Луганске — +13 °С, в Волгограде — +16 °С.
В Санкт-Петербурге температура составит +7 °С, пройдет небольшой дождь. В Москве термометр покажет не выше +5 °С, ожидаются обильные осадки.