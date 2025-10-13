Синоптики сообщили, какие регионы России в понедельник захватят дожди

Европейская территория страны продолжит погружаться в холод. Эпицентр ненастья окажется над Москвой. Ожидаются понижение температуры, выпадение осадков и усиление ветра. В Калининграде сегодня воздух прогреется до +12 °С, в Смоленске — до +6 °С, в Брянске — до +7 °С, в Петрозаводске — до +6 °С, во Владимире — до +5 °С. По ночам не исключен мокрый снег.