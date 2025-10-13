Синоптики сообщили россиянам о планах погоды на неделю

Погодный контраст ожидается в южных районах Дальнего Востока. В Приамурье удержится солнце, температура будет варьироваться от +2 °С до +7 °С. В Приморье со среды начнутся дожди, там термометр покажет +9−14 °С.



В Северной столице России, по прогнозу синоптиков, с понедельника по среду воздух прогреется в среднем до +5−8 °С, затем станет теплее на два-три градуса. В Москве ожидается дождливая и прохладная неделя. В начале периода термометр покажет +4−7 °С, в конце — +7−10 °С.