Синоптики сообщили россиянам о планах погоды на неделю

Температурный фон на юге России в течение недели установится умеренно теплый. В низовьях Волги и Дона термометр покажет от +10 °С до +15 °С. Схожая метеоситуация сложится на Кавказе: в дневные часы ожидается +10−15 °С. В Крыму и Краснодарском крае воздух прогреется от +13 °С до +18 °С.
Средняя Волга попадет под власть пасмурной погоды до конца рабочей недели. Из-за большой облачности солнце не сможет хорошо прогреть воздух — днем столбик на термометре в первую половину периода поднимется до +9−14 °С, к пятнице упадет до +6−11 °С.
Северо-запад окажется под влиянием циклона — установится прохлада, пройдут дожди, местами ожидается мокрый снег. В северной части температура составит +2−7 °С, в южной — +5−10 °С.
Центр России накроет облачный вихрь, пиком непогоды станет понедельник. Температурный режим понизится до +4−9 °С. К выходным улучшится на два-три градуса.
Холодный фронт не обойдет Урал. Там прольются дожди, локально выпадет снег. Термометр покажет от +2 °С до +7 °С.
На территории южной Сибири вероятность выпадения осадков в течение недели низкая. В начале периода установится холодная погода: воздух прогреется от −2 °С до +3 °С. К пятнице немного потеплеет: температурный режим повысится на два градуса.
Погодный контраст ожидается в южных районах Дальнего Востока. В Приамурье удержится солнце, температура будет варьироваться от +2 °С до +7 °С. В Приморье со среды начнутся дожди, там термометр покажет +9−14 °С.
В Северной столице России, по прогнозу синоптиков, с понедельника по среду воздух прогреется в среднем до +5−8 °С, затем станет теплее на два-три градуса. В Москве ожидается дождливая и прохладная неделя. В начале периода термометр покажет +4−7 °С, в конце — +7−10 °С.