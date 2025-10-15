Вильфанд заявил, что теплой погоды в этом году больше не будет

Вильфанд добавил, что в России к этому времени года практически не осталось регионов с комфортной и теплой погодой, если анализировать абсолютные значения температур. Даже на юге европейской части страны, в частности в Краснодарском крае и Крыму, температура достигает всего 16−18 градусов тепла лишь в послеполуденные часы.