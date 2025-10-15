Ричмонд
Вильфанд заявил, что теплой погоды в этом году больше не будет

Россию ждет окончательный переход к зимней погоде, похолодание ожидается на всей территории страны, включая южные регионы.

Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

«Наступает тот период, который называется очень красиво — предзимье. Традиционно с середины октября до 15—20 декабря существует такой период. Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму», — отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что в России к этому времени года практически не осталось регионов с комфортной и теплой погодой, если анализировать абсолютные значения температур. Даже на юге европейской части страны, в частности в Краснодарском крае и Крыму, температура достигает всего 16−18 градусов тепла лишь в послеполуденные часы.

Накануне, 14 октября, синоптик отметил, что 15 октября станет в Москве самым холодным днем на этой неделе. Он связал похолодание в столице с поступлением воздушных масс из Северной Атлантики. По словам Вильфанда, столицу на этой неделе ожидает резкое похолодание на контрасте с теплой температурой прошлой недели.

Ранее, в конце сентября, метеоролог предупредил, что в России в скором времени будут фиксировать заморозки практически на всей европейской части.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше