В одном из регионов России в среду термометр покажет −20 °С

В среду, 15 октября, Владивосток окажется рекордсменом по температуре на Дальнем Востоке — там +11 °С. По холоду будет лидировать Оймякон — днем термометр покажет −8 °С, ночью опустится до −20 °С.
В Тикси сегодня ожидается −5 °С, в Верхоянске — −6 °С, в Якутске — −6 °С, в Анадыре — −2 °С. В Чите температура установится возле нуля градусов, в Благовещенске — +4 °С, в Хабаровске — +5 °С, в Южно-Сахалинске — +9 °С.
В Сибири антициклон спустится на юго-восток. На север проникнут более влажные, но теплые воздушные массы. В Салехарде прогнозируют мокрый снег, воздух прогреется до +1 °С. В Новосибирске сегодня установится солнечная погода, температура составит около нуля градусов. В Тюмени — +4 °С, в Иркутске — −1 °С, в Кемерово — +1 °С.
На Урале ожидается менее устойчивая метеоситуация, пройдут осадки. В Оренбурге сегодня — +17 °С, в Уфе — +10 °С, в Челябинске — +4 °С, в Екатеринбурге — +3 °С, в Перми — +8 °С.
На европейской территории России воздушные массы начнут терять силу — интенсивность осадков снизится. Днем пройдут дожди, в ночные часы возможен мокрый снег. В Ярославле сегодня температура поднимется до +5 °С, в Рязани — до +6 °С, в Брянске — до +5 °С, в Воронеже — до +8 °С.
На северо-западе страны воздух прогреется до +10 °С. Затем тепло проследует к центру. В Сыктывкаре в среду — +7 °С, в Великих Луках — +6 °С, в Мурманске — +5 °С.
На юге России в среднем ожидается до +15 °С, местами пройдут дожди. В Сочи воздух прогреется до +20 °С, в Севастополе — до +13 °С, в Краснодаре — +14 °С, в Грозном — +17 °С.
В Санкт-Петербурге температура установится около +7 °С, существенных осадков не ожидается. В Москве — +4 °С, небольшой дождь, предстоящей ночью термометр покажет около нуля градусов, по области ожидаются заморозки до −2 °С.