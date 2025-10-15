В одном из регионов России в среду термометр покажет −20 °С

В Сибири антициклон спустится на юго-восток. На север проникнут более влажные, но теплые воздушные массы. В Салехарде прогнозируют мокрый снег, воздух прогреется до +1 °С. В Новосибирске сегодня установится солнечная погода, температура составит около нуля градусов. В Тюмени — +4 °С, в Иркутске — −1 °С, в Кемерово — +1 °С.