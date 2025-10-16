Глобальное потепление «раскачает» Эль-Ниньо

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/ — Международный коллектив климатологов открыл свидетельства того, что колебания климатического феномена Эль-Ниньо в Тихом океане, задающего климат и погоду на значительной части поверхности Земли, резко изменятся и усилятся к середине столетия из-за глобального потепления.
Эль-Ниньо и Ла-Нинья (El Ni? o и La Ni? a, исп. «мальчик» и «девочка») — сменяющиеся феномены, связанные с резким потеплением верхнего слоя воды в Тихом океане и его похолоданием соответственно. Их смена связана с каскадом сдвигов в элементах климата, не зависящих напрямую от температуры воды. Они вызывают перестройки в круговороте течений и ветров, засухи и ливни. К примеру, «засуху тысячелетия» в Австралии (1996−2010 гг.) вызвал необычно сильный Эль-Ниньо.
Исследователи с помощью компьютерной модели, учитывающей большое число процессов и колебаний, характерных для разных слоев атмосферы и гидросферы, подготовили несколько сценариев, в которых температуры воздуха, поверхности океана и другие климатические факторы будут быстро меняться из-за неконтролируемого роста выбросов парниковых газов.
Сейчас для Эль-Ниньо характерны относительно средние по силе и нерегулярные всплески активности, разделенные «нейтральными» фазами. Перемены климата сведут число этих пауз к минимуму, а сами всплески будут значительно мощнее и чаще. В итоге каждые 2−3 года или 4−5 лет мощный Эль-Ниньо будет сменяться не менее мощной Ла-Ниньей, отмечают исследователи.
«Результаты наших расчетов указывают на то, что колебания Эль-Ниньо не только усилятся и станут более регулярными, но и при этом они станут синхронными с другими климатическими феноменами, такими как Североатлантическая осцилляция (NAO) или диполь Индийского океана (IOD). Это усилит флуктуации в уровне осадков Калифорнии и на Иберийском полуострове, что повысит риск развития “гидроклиматических шоков”», — пояснил профессор IBS Аксель Тиммерманн.
В частности, подобная синхронизация сильно повлияет на частоту развития наводнений и волн жары в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке. Это следует учитывать при планировании мер, нацеленных на противодействие подобным проявлениям стихии, отмечают исследователи.