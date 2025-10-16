Глобальное потепление «раскачает» Эль-Ниньо

«Результаты наших расчетов указывают на то, что колебания Эль-Ниньо не только усилятся и станут более регулярными, но и при этом они станут синхронными с другими климатическими феноменами, такими как Североатлантическая осцилляция (NAO) или диполь Индийского океана (IOD). Это усилит флуктуации в уровне осадков Калифорнии и на Иберийском полуострове, что повысит риск развития “гидроклиматических шоков”», — пояснил профессор IBS Аксель Тиммерманн.