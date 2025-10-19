На Земле началась третья за октябрь магнитная буря

Ранее Институт прикладной геофизики сообщил ТАСС, что на Солнце 18 октября была зарегистрирована пятая вспышка предпоследнего класса мощности (М). Ранее в этот день специалисты зафиксировали еще четыре вспышки класса М в той же активной области. Первая произошла в 03:40 мск (M1.0), вторая — в 05:39 мск (M1.1), третья — в 09:39 мск (M1.2) и четвертая — в 09:58 мск (M1.3). Все они зарегистрированы в группе солнечных пятен 4246.