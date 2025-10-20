В Сибири ожидается потепление с резкими перепадами температур ночью

Преимущественно сухая и теплая погода с резкими температурными перепадами прогнозируется в большинстве регионов Сибири с 21 по 23 октября. По данным региональных ЦГМС, УГМС и Гидрометцентра, днем температура воздуха будет держаться от +5 °C до +11 °C, а ночью опустится до −18 °C, местами ожидаются слабые осадки.
По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирской области в начале недели ожидается переменная облачность, местами — небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем столбики термометров поднимутся до +9 °C, ночью опустятся до −8 °C, при прояснениях — до −13 °C, ветер ожидается юго-западный с порывами до 13 метров в секунду.
В Томской области погодные условия будут схожими. Днем воздух прогреется до +6 °C, ночью похолодает до −10 °C.
В Кемеровской области синоптики прогнозируют сухую погоду с дневными температурами до +12 градусов и резкими суточными перепадами: ночью похолодает до −11 °C. На севере области местами возможны небольшой мокрый снег с дождем и усиление ветра.
В Алтайском крае осадков не предвидится, днем воздух прогреется до +11 градусов при северном и северо-восточном ветре с усилением до 13 метров в секунду. В соседней Республике Алтай также будет преимущественно сухо, днем — до +13 °C, ночью по высокогорью температура может упасть до −18 °C.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области будет переменная облачность без существенных осадков, дневные температуры достигнут +10 °C. В ночь на 21 октября местами возможен туман.
В Иркутской области, по данным регионального УГМС, в течение недели ожидается переменная облачность с ночными температурами до −14 °C, при прояснении днем — до +7 °C. Местами прогнозируются слабый и мокрый снег, утренний туман.
По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярском крае, Хакасии и Туве днем ожидается относительно теплая погода. Однако синоптики предупреждают о ряде опасных явлений: на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до 23 октября местами прогнозируются порывы штормового ветра от 17 до 20 метров в секунду. В Хакасии и Туве из-за ночных заморозков и утренних осадков ожидается гололедица на дорогах. В горных районах Красноярского края и Хакасии до 24 октября сохраняется лавинная опасность.