В Сибири ожидается потепление с резкими перепадами температур ночью

По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярском крае, Хакасии и Туве днем ожидается относительно теплая погода. Однако синоптики предупреждают о ряде опасных явлений: на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до 23 октября местами прогнозируются порывы штормового ветра от 17 до 20 метров в секунду. В Хакасии и Туве из-за ночных заморозков и утренних осадков ожидается гололедица на дорогах. В горных районах Красноярского края и Хакасии до 24 октября сохраняется лавинная опасность.