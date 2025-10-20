В некоторых регионах Приволжья ожидается погода теплее нормы

Умеренно теплая осенняя погода с осадками преимущественно в виде дождя прогнозируется в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) на этой неделе. При этом в Пермском крае и Самарской области температура воздуха ожидается выше климатической нормы. Об этом ТАСС сообщили в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.
«Существенных колебаний температуры воздуха на этой неделе также не будет, практически все дни температура воздуха днем ожидается в пределах +2−7 °C, а в ночные часы — слабые заморозки. Исключением станет среда, когда воздух может прогреться до +10 °C. Необычным для второй половины октября будет эпизод малооблачной и теплой погоды днем в среду, также прояснения возможны в понедельник и четверг», — рассказали в Пермском центре геоинформационных систем с уточнением, что температура воздуха в крае ожидается на два градуса теплее нормы, а также прогнозируется дефицит осадков.
В Самарской области, по данным Приволжского УГМС, под влиянием атлантических циклонов и фронтов будет преобладать пасмурная, с дождями и туманами погода. При этом температура воздуха останется несколько выше климатических значений. В понедельник днем воздух прогреется до +11 °C, вероятен слабый дождь. В последующие дни столбики термометров опустятся до +7−8 °C, а осадки усилятся. В субботу небо прояснится, потеплеет до +9 °C, в воскресенье — до +12 °C.
Грядут дожди
Неделя в Саратовской области началась с дождливой и прохладной погоды. По данным ГУ МЧС по региону, температура в понедельник днем поднимется максимум до +11 °C, ночью ожидается от +3 °C до +8 °C.
Облачная с прояснениями погода и небольшие дожди ожидаются в Чувашии, следует из данных регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Несколько теплее — до +9−14 °C — будет в понедельник и вторник днем в Оренбургской области. По данным Приволжского УГМС, всю неделю ожидается облачная погода, в начале недели дожди пройдут преимущественно в западных районах, а к четвергу распространятся на весь регион. Дневные температуры воздуха при этом понизятся до +5−10 °C в среду и +7−12 °C в четверг, а по ночам будет от нуля до +6 °C.
В Ульяновской области в начале недели облачность также будет нарастать. Ожидается дождь различной интенсивности. Температурный фон прогнозируется в пределах нормы. Днем в ближайшую неделю, согласно данным синоптиков, будет от +7 °C до +12 °C, по ночам ожидается от нуля до +6 °C.
По данным Удмуртского ЦГМС, ночью и утром 21 октября местами по республике ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Дневная температура воздуха в республике в понедельник достигнет +4 °C, в последующие дни — +7−8 °C, к выходным похолодает до +6 °C. По ночам ожидаются околонулевые температуры. Осадки в Удмуртии вероятны во вторник и пятницу.
Дожди различной интенсивности ожидаются и в Нижегородской области. Днем температура будет от +7 °C до +10 °C, по ночам — от +1 °C до +7 °C.
В Кирове в ближайшие дни температура воздуха составит +5−7 °C. Днем во вторник и четверг возможны дожди.
В ожидании морозов
К середине октября власти большинства регионов ПФО сообщили о запуске систем центрального отопления, продолжается подготовка коммунальной и дорожной техники к работе в зимний период. Также ответственные службы решают вопросы с отсутствием тепла в отдельных объектах.
По информации мэра Саратова Михаила Исаева, сейчас в областном центре идут работы по регулировке последнего объекта, по итогу тепло поступит во все дома. По его словам, поступают жалобы о том, что в некоторых домах после подключения отопления отдельные стояки остаются холодными. Районным администрациям поручено проводить штабы по теплу, специалистам коммунальных отделов — выезжать на адреса, встречаться с людьми.
С начала отопительного сезона на горячую линию Госжилинспекции Чувашии поступило 225 звонков — 184 вопроса решены, сообщило ведомство. Как правило, жители обращаются по вопросам ненадлежащего теплоснабжения, низкого давления и завоздушивания отопительной системы. По данным ведомства, отопительный период проходит в штатном режиме.
А в единую дежурно-диспетчерскую службу Оренбурга с начала отопительного периода по вопросу отсутствия отопления поступило свыше 1100 заявок, большинство из которых отработаны, сообщает пресс-служба администрации.
Дорожные службы в Чебоксарах переведены на круглосуточный режим работы, а диспетчеры трудятся в усиленном режиме, отслеживая погоду и движение машин. В городе заготовлено 42 000 тонн песко-соляной смеси и свыше 270 тонн противогололедных реагентов.