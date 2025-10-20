В некоторых регионах Приволжья ожидается погода теплее нормы

«Существенных колебаний температуры воздуха на этой неделе также не будет, практически все дни температура воздуха днем ожидается в пределах +2−7 °C, а в ночные часы — слабые заморозки. Исключением станет среда, когда воздух может прогреться до +10 °C. Необычным для второй половины октября будет эпизод малооблачной и теплой погоды днем в среду, также прояснения возможны в понедельник и четверг», — рассказали в Пермском центре геоинформационных систем с уточнением, что температура воздуха в крае ожидается на два градуса теплее нормы, а также прогнозируется дефицит осадков.