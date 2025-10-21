Во Франции торнадо повалил башенные краны: видео мощного ветра

Торнадо обрушился на регион в понедельник, 20 октября, около 17:30 по местному времени. Для жителей организовали пункты временного размещения.
В Сети появились видео, как из-за сильного ветра башенные краны потеряли устойчивость и рухнули на строительную площадку. В результате падения они повредили стоящее рядом здание и перегородили проезжую часть.
Также очевидцы сняли на камеру видеорегистратора, как передвигались по городу. Видимость в регионе упала до нескольких сотен метров. Автомобилисты снизили скорость до минимальных значений, на них во время движения летели ветви и мусор.
Мощные порывы ветра ломали толстые стволы деревьев. Местные жители сняли повреждения, которые получили автомобили в результате прошедшего торнадо.
Региональные власти сообщили, что зафиксировали один летальный исход. Еще минимум четыре человека пострадали.