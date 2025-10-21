Ученые: Мировой океан не способен вырабатывать кислород в прежнем объеме

Ученые провели анализ показателей Мирового океана за период с 2001 по 2023 год и выяснили, что фитопланктона в нем стало меньше из-за снижения концентрации хлорофилла в среде. Этот пигмент — основа в фотосинтезе. Благодаря ему водоросли и фитопланктон преобразуют углекислый газ в кислород.
Специалисты отметили, что за изучаемый период океан также поменял цвет, потерял зеленую окраску. В прибрежных районах подобный эффект наблюдался в два раза сильнее, в местах впадения рек — в четыре раза.
Подобная тенденция связана с глобальным потеплением. Эксперты объяснили, что поверхность океана стала нагреваться сильнее — увеличилась разница между максимальными и минимальными температурами. Из-за этого питательные вещества начали хуже распределяться в разных слоях водной среды. Возник их дефицит — численность фитопланктона упала.
Ученые отметили, что прежние исследования указывали на обратную ситуацию: океан становился зеленее. Однако результаты последней работы подтвердили негативное влияние на него климатических изменений.
Эксперты сообщили, что продуктивность морской среды продолжит падать. Чтобы снизить риски для людей, необходимо уже сейчас приступить к разработке мер: уменьшить сброс сточных вод, вырубку лесов и загрязнение водоемов.