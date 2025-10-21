Ученые: Мировой океан не способен вырабатывать кислород в прежнем объеме

Ученые провели анализ показателей Мирового океана за период с 2001 по 2023 год и выяснили, что фитопланктона в нем стало меньше из-за снижения концентрации хлорофилла в среде. Этот пигмент — основа в фотосинтезе. Благодаря ему водоросли и фитопланктон преобразуют углекислый газ в кислород.