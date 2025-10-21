Метеорологи в США заявили, что севший Boeing мог столкнуться с метеозондом

Метеорологи из американской компании WindBorne Systems полагают, что cамолет Boeing 737 Max американской авиакомпании United Airlines, совершивший 16 октября экстренную посадку в Солт-Лейк-Сити штата Юта, мог столкнуться с их метеозондом.
Ранее телеканал Fox13 со ссылкой на авиакомпанию сообщил, что рейс UA 1093, следовавший по маршруту Денвер — Лос-Анджелес, совершил экстренную посадку из-за трещины в лобовом стекле. На борту самолета находились 140 человек.
«Да, я думаю, это был зонд [компании] WindBorne. Мы узнали о [рейсе] UA 1093, и, возможно, [инцидент] связан с одним из наших метеозондов», — написал генеральный директор компании Джон Дин в X.
Он добавил, что WindBorne Systems направила результаты предварительного внутреннего расследования в Национальный совет по безопасности на транспорте США и Федеральное управление гражданской авиации США. Позже Дин написал, что его компания использует «группировку легких метеозондов большой дальности полета для улучшения прогнозов погоды». Он отметил, что «значительная часть данных [о погоде] передается правительствам США и других стран».