Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Прогноз ВМО не подтвердил слова Миллера об аномально холодной зиме

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о скором наступлении холодов в России и Европе, которых не было уже 20 лет. Новый прогноз Всемирной метеорологической организации разошелся с его утверждением.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 81% 758 мм рт. ст. +13°
Алексей Миллер выступает от лица Газпрома
Источник: Официальный сайт компании Газпром

Согласно последним расчетам, декабрь и январь в России окажется теплее обычного. Вероятность такого исхода составляет 60−80%.

С июля по сентябрь температура поверхности моря удерживалась выше среднего значения. Наибольшее тепло отметили в северной области Тихого океана.

Согласно сведениям Всемирной метеорологической организации, с ноября по январь ожидается повышение температурного фона на суше. Такая метеоситуация сложится в Северном полушарии. В теплую зону попадет север и центр Америки, Карибский бассейн, а также территория за Полярным кругом. В Южном полушарии потепление ожидается в Новой Зеландии и на юге Америки.

Не обойдет стороной аномалия запад Африки и Приморский континент. Там температура в ноябре, декабре и январе превысит климатическую норму.

Дефицит осадков ожидается на юге Европы, в центре и на востоке Азии. Также снижение интенсивности прогнозируют около Гвинейского залива и у Большого Африканского Рога. Запад Индийского океана, северо-восток Бразилии и юг Атлантики тоже почувствуют нехватку влаги. Схожая погода ожидается в Северной Америке.

Превысит норму количество осадков на юге Индийского субконтинента. Северная Азия, Приморский континент и Филиппины столкнутся с обильным выпадением влаги. Также превышение ожидается на востоке Австралии.