Прогноз ВМО не подтвердил слова Миллера об аномально холодной зиме

Согласно сведениям Всемирной метеорологической организации, с ноября по январь ожидается повышение температурного фона на суше. Такая метеоситуация сложится в Северном полушарии. В теплую зону попадет север и центр Америки, Карибский бассейн, а также территория за Полярным кругом. В Южном полушарии потепление ожидается в Новой Зеландии и на юге Америки.