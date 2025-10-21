Прогноз ВМО не подтвердил слова Миллера об аномально холодной зиме

Согласно последним расчетам, декабрь и январь в России окажется теплее обычного. Вероятность такого исхода составляет 60−80%.
С июля по сентябрь температура поверхности моря удерживалась выше среднего значения. Наибольшее тепло отметили в северной области Тихого океана.
Согласно сведениям Всемирной метеорологической организации, с ноября по январь ожидается повышение температурного фона на суше. Такая метеоситуация сложится в Северном полушарии. В теплую зону попадет север и центр Америки, Карибский бассейн, а также территория за Полярным кругом. В Южном полушарии потепление ожидается в Новой Зеландии и на юге Америки.
Не обойдет стороной аномалия запад Африки и Приморский континент. Там температура в ноябре, декабре и январе превысит климатическую норму.
Дефицит осадков ожидается на юге Европы, в центре и на востоке Азии. Также снижение интенсивности прогнозируют около Гвинейского залива и у Большого Африканского Рога. Запад Индийского океана, северо-восток Бразилии и юг Атлантики тоже почувствуют нехватку влаги. Схожая погода ожидается в Северной Америке.
Превысит норму количество осадков на юге Индийского субконтинента. Северная Азия, Приморский континент и Филиппины столкнутся с обильным выпадением влаги. Также превышение ожидается на востоке Австралии.