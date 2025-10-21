Ричмонд
Тунберг присоединилась к акции протеста против вырубки леса в Швеции

Инициатором акции выступила группа «Лесное восстание».

Источник: Legion-Media

Грета Тунберг присоединилась к группе активистов из разных стран, протестующих против вырубки леса на площади 60 гектаров в коммуне Арьеплуг на севере Швеции. 17 октября активисты разбили там лагерь, сообщает телеканал SVT.

Инициатором акции выступила группа «Лесное восстание». Ее участники приковали себя цепями к лесозаготовительной технике, чтобы таким образом воспрепятствовать работе компании SCA, начавшей вырубку леса на землях саамской деревни Маскауре.

«Для меня важно находиться здесь, чтобы выразить солидарность, — сообщила Тунберг. — В условиях обостряющегося кризиса, связанного с изменением климата и биоразнообразием, нам следует лучше расставлять приоритеты, и деревня саамов четко сказала “нет”».

Местная полиция побывала на месте проведения акции, опросила активистов и составила протокол.

По словам представителя компании SCA, вырубка леса производится не по ее инициативе, а по заказу частного собственника, получившего от властей — Управления лесного хозяйства — соответствующее разрешение, а сама компания находится в постоянном контакте с руководством саамской деревни.

Однако активисты указывают на продолжающийся судебный процесс по вопросу обжалования решения Управления лесного хозяйства на том основании, что Шведское орнитологическое общество не провело надлежащий анализ окружающей среды и биологических видов, в частности среды обитания буроголовой гаички, для которой вырубка данного леса может иметь роковые последствия.

