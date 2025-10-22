Синоптики раскрыли, в какие регионы России в среду придут морозы и метель

Прибрежная линия продолжит заполняться шугой, ледяной кашей, из которой трудно выбраться. В Тикси в среду, 22 октября, температура составит −8 °С, в Верхоянске — −11 °С, в Якутске — −5 °С, в Магадане — −1 °С. В Бодайбо воздух прогреется до +2 °С, в Благовещенске — до +3 °С, в Хабаровске — до +6 °С, во Владивостоке — до +7 °С.