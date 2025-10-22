Синоптики раскрыли, в какие регионы России в среду придут морозы и метель

Прибрежная линия продолжит заполняться шугой, ледяной кашей, из которой трудно выбраться. В Тикси в среду, 22 октября, температура составит −8 °С, в Верхоянске — −11 °С, в Якутске — −5 °С, в Магадане — −1 °С. В Бодайбо воздух прогреется до +2 °С, в Благовещенске — до +3 °С, в Хабаровске — до +6 °С, во Владивостоке — до +7 °С.
На севере Сибири ожидаются снег и метели, днем относительно тепло, около нуля градусов. В южных районах температура прогреется в среднем до +5 °С. В Хатанге сегодня — −6 °С, в Ханты-Мансийске — +5 °С, в Тюмени — +9 °С, в Омске — +5 °С, в Барнауле — +7 °С, в Кемерово — +5 °С.
На Урале в среду установится теплая погода, но завтра она испортится. Это скажет свое слово циклон, который придет со стороны Поволжья. В Перми температура составит +9 °С, в Екатеринбурге — +9 °С, в Челябинске — +8 °С, в Уфе и Оренбурге — +10 °С.
Помимо Поволжья, еще зоны осадков сформируются на востоке Черноземья и севере Европейской России. В центре прогнозируют пасмурную погоду, но дождей мало. На северо-западе сегодня выглянет солнце. В Калининграде — +13 °С, в Пскове — +9 °С, в Вологде — +4 °С, в Курске — +8 °С, в Донецке — +12 °С.
В Сочи — +20 °С, в Ялте — +16 °С. Температура установится выше климатической нормы на несколько градусов. Подобная тенденция сохранится в ближайшие дни.
В Северной столице осадков не ожидается, воздух прогреется до +8 °С. В Москве — облачно, но без дождей, +7 °С.
В среду магнитосфера Земли останется неустойчивой. Завтра ситуация начнет стабилизироваться.