Вопреки прогнозам ученых на Солнце произошел мощный выброс плазмы

Событие зарегистрировали во вторник, 21 октября, около 23:00 по московскому времени. До взрыва на Солнце зафиксировали еще несколько выбросов плазменного вещества средней мощности. Энергия направилась в северную сторону. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ранее ученые предполагали, что эта зона угаснет. 10 дней назад она находилась на видимой стороне Солнца и хорошо просматривалась. Однако «бутерброд упал маслом вверх»: ситуация стала развиваться по иному сценарию, активность зоны не угасла.
Эксперты сообщили, что с обратной стороны звезды сейчас нет космических аппаратов. Поэтому выяснить точную ситуацию, которая произошла ночью, нет возможности.
Плазменное вещество отлетело в обратную сторону от Земли. Геомагнитная ситуация в среду останется неустойчивой. Вероятность формирования возмущений составит 20%, шанс их перехода в магнитные бури — семь процентов.