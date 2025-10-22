Вопреки прогнозам ученых на Солнце произошел мощный выброс плазмы

Событие зарегистрировали во вторник, 21 октября, около 23:00 по московскому времени. До взрыва на Солнце зафиксировали еще несколько выбросов плазменного вещества средней мощности. Энергия направилась в северную сторону. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.