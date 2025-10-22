Какие регионы России на неделе захватят дожди и потепление

Ненастье пришло на территорию Русской равнины со стороны Сибири. С начала недели метеоситуация на европейской части страны складывалась под его влиянием.
В среду, 22 октября, облачность начнет снижаться — интенсивность осадков уменьшится. Сегодня в зону дождей попадет Поволжье, Придонье и восточные районы Центрального федерального округа. Ожидается выпадение от четырех до семи миллиметров осадков в ближайшие сутки.
Еще одна зона ненастья сформируется в северных районах Русской равнины. Пик непогоды выпадет на начало выходных. Туда придет циклонический вихрь со стороны Западной Европы. Ранее он стал причиной смерчей на окраинах Парижа.
Первыми ухудшение метеоситуации почувствуют западные районы Русской равнины. За двое суток там ожидается 25% месячной нормы осадков. Эпицентр дождей сосредоточится над Смоленском: там выльется 20 миллиметров влаги.
Вместе с осадками фронт принесет теплый воздух со стороны Гольфстрима. В южных широтах температура поднимется выше климатической нормы: установится около +15−20 °С. На северо-западе и в средних широтах ожидается прогрев до +7−12 °С.
В центральной части России осадки усилятся к выходным. Сегодня в столичном регионе воздух прогреется до +7 °С, к концу рабочей недели температурный фон поднимется еще на несколько единиц.