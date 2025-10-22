Шторм «Мелисса» к выходным обрушится на страны Карибского бассейна

В среду, 22 октября, его эпицентр расположился в центре Карибского моря, недалеко от острова Эспаньола. Согласно прогнозам синоптиков, шторм двигается в северо-западном направлении. В субботу, 25 октября, он достигнет первой категории из пяти возможных.
Шанс выхода урагана на материковую часть Америки низкая, но исключать полностью ее нельзя. Обильные осадки ожидаются на Кубе и Ямайке. Ливни с грозами пройдут на Гаити и в Доминикане. Там ожидается усиление ветра до ураганного значения.
По предварительной оценке, выльется около 254 миллиметров влаги. В связи с этим существует риск наводнений и оползней в горной местности.
Напомним, что сезон ураганов в Атлантике длится с 1 июня по 30 ноября. Пик приходится на середину сентября.
Ранее американские ученые сообщили, что в этом сезоне число ураганов в США ожидается меньше обычного. Причиной снижения активности станут сильные ветры, которые помешают развитию грозовых систем.