Шторм «Мелисса» к выходным обрушится на страны Карибского бассейна

Шанс выхода урагана на материковую часть Америки низкая, но исключать полностью ее нельзя. Обильные осадки ожидаются на Кубе и Ямайке. Ливни с грозами пройдут на Гаити и в Доминикане. Там ожидается усиление ветра до ураганного значения.