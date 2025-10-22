Ричмонд
Октябрь в Австралии установил новые рекорды по жаре

В нескольких штатах Нового Южного Уэльса ввели предупреждение об очередной волне тепла. Жители Сиднея начали готовиться к дальнейшему росту температуры.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
В минувшую неделю синоптики зафиксировали несколько новых рекордов. Во вторник, 21 октября, в Квинсленде воздух прогрелся до +46,1 °С. Предыдущий максимум принадлежал +45,1 °С, который установила погода в 1995 году. Возле аэропорта Бурк температура составила +44,8 °С. Прошлый пик установил 1919 год — тогда отметка на термометре достигла +43,9 °С.

По прогнозу, в среду, 22 октября, в Сиднее ожидается +38 °С. Рекордсменом считается 2004 год со значением +38,2 °С. Существует высокая вероятность, что лидер сменится. В западных районах термометр покажет около +40 °С.

Специалисты отметили, что температура, которая установилась в Австралии, местами превышает климатическую норму на 16 единиц. Ухудшают ситуацию жаркие ночи: даже в ночное время суток не становится прохладнее, поэтому люди не успевают отдохнуть.

В южных районах Австралии жара сопровождается сильными ветрами. Там власти ввели штормовое предупреждение.

Жара и сухая погода спровоцировали 32 лесных пожара, 11 очагов до сих пор не локализовали. Пожарные службы предупредили, что ситуация способна ухудшиться. Аварийные бригады привели в режим повышенной готовности.

Жителей призвали соблюдать осторожность и быть бдительными в случае возникновения очага возгорания. Специалисты порекомендовали убрать с земельных участков сухие ветви, листья и легковоспламеняемые материалы.

По предварительной оценке, ослабление жары ожидается к концу недели. Исключением станет Квинсленд, где сохранится высокая температура.