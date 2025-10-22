Октябрь в Австралии установил новые рекорды по жаре

В минувшую неделю синоптики зафиксировали несколько новых рекордов. Во вторник, 21 октября, в Квинсленде воздух прогрелся до +46,1 °С. Предыдущий максимум принадлежал +45,1 °С, который установила погода в 1995 году. Возле аэропорта Бурк температура составила +44,8 °С. Прошлый пик установил 1919 год — тогда отметка на термометре достигла +43,9 °С.