По объекту 3I/ATLAS через два дня ударит облако плазмы

В нашей Солнечной системе летит редкий гость — объект 3I/ATLAS. Его скорость достигает 200 километров в секунду. Движение имеет параболическую траекторию. Максимальное сближение с Солнцем намечено на 29 октября. Относительно объекта строят невероятные теории — даже предполагают, что это космический корабль инопланетян.
Впервые 3I/ATLAS зафиксировали 1 июля 2025 года с помощью оборудования, которое находилось в Чили. По размерам объект оказался третьим из известных подобных тел. В составе присутствовали вода, углекислый газ и органические вещества. Также он содержал элементы из другой звездной системы.
Облако плазмы вылетело с обратной стороны Солнца, оно движется в направлении 3I/ATLAS. Объект располагается на удалении около 200 миллионов километров от звезды.
Согласно предварительной оценке, столкновение произойдет в пятницу, 24 октября, около 15:00 по московскому времени. В зоне действия плазмы 3I/ATLAS будет находиться около двух суток.