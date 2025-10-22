По объекту 3I/ATLAS через два дня ударит облако плазмы

Впервые 3I/ATLAS зафиксировали 1 июля 2025 года с помощью оборудования, которое находилось в Чили. По размерам объект оказался третьим из известных подобных тел. В составе присутствовали вода, углекислый газ и органические вещества. Также он содержал элементы из другой звездной системы.