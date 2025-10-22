Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

По объекту 3I/ATLAS через два дня ударит облако плазмы

В ночь на 22 октября Солнце выбросило мощный заряд энергии. Он не заденет Землю, но затронет другое межзвездное тело.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 76% 754 мм рт. ст. +15°
Комета на черном небе
Источник: Unsplash

В нашей Солнечной системе летит редкий гость — объект 3I/ATLAS. Его скорость достигает 200 километров в секунду. Движение имеет параболическую траекторию. Максимальное сближение с Солнцем намечено на 29 октября. Относительно объекта строят невероятные теории — даже предполагают, что это космический корабль инопланетян.

Впервые 3I/ATLAS зафиксировали 1 июля 2025 года с помощью оборудования, которое находилось в Чили. По размерам объект оказался третьим из известных подобных тел. В составе присутствовали вода, углекислый газ и органические вещества. Также он содержал элементы из другой звездной системы.

Облако плазмы вылетело с обратной стороны Солнца, оно движется в направлении 3I/ATLAS. Объект располагается на удалении около 200 миллионов километров от звезды.

Согласно предварительной оценке, столкновение произойдет в пятницу, 24 октября, около 15:00 по московскому времени. В зоне действия плазмы 3I/ATLAS будет находиться около двух суток.