Из-за глобального потепления рептилии первыми исчезнут с лица Земли

В качестве оценки эксперты использовали индекс проактивной охраны природы. С его помощью удалось выяснить, как на конкретном виде отражаются вырубка лесов, повышение температуры, изменения ландшафта и другие негативные факторы.
В расчетах учитывались биологические особенности: средний размер особей, их вес, количество детенышей, частота размножения, ареал обитания. Исследование охватило все наземные позвоночные виды, которых на планете более 33 тысяч. Полученные выводы ученые сравнили с информацией в Красной книге и получили неожиданный результат.
Согласно анализу, в группу риска попали рептилии. Ящерицы, змеи, черепахи хуже справляются с климатическими изменениями. Ранее наиболее уязвимой категорией считали амфибий, но новые расчеты показали, что даже они лучше приспосабливаются к глобальному потеплению.
Ученые сообщили, что благодаря исследованию они получили возможность выявить слабые виды и разработать для них меры поддержки. Также индекс проактивной охраны природы указал на регионы, которым стоит уделить больше внимания. Для них планируется разработать несколько сценариев защиты.