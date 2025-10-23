Из-за глобального потепления рептилии первыми исчезнут с лица Земли

Ученые сообщили, что благодаря исследованию они получили возможность выявить слабые виды и разработать для них меры поддержки. Также индекс проактивной охраны природы указал на регионы, которым стоит уделить больше внимания. Для них планируется разработать несколько сценариев защиты.