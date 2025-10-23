Солнце выпустило сверхмощную вспышку класса Х

Представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщили, что сделать точный расчет мощности события невозможно. Для этого требуется наблюдать за выбросом облака напрямую, а оно находится за видимой стороной Солнца. Сейчас в той зоне нет ни одного космического аппарата, в том числе Solar Orbiter, с которого обычно приходит информация о подобных явлениях.