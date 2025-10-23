Солнце выпустило сверхмощную вспышку класса Х

Представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщили, что сделать точный расчет мощности события невозможно. Для этого требуется наблюдать за выбросом облака напрямую, а оно находится за видимой стороной Солнца. Сейчас в той зоне нет ни одного космического аппарата, в том числе Solar Orbiter, с которого обычно приходит информация о подобных явлениях.
Эксперты объяснили, что энергетический потенциал вспышки не всегда зависит только от силы выброса плазменного вещества. На него влияет магнитное поле Солнца. Оно может как ускорять поток, так и замедлять его.
Подобное явление визуально напомнило выброс, который отметили 23 июля 2024 года. Он произошел на обратной стороне звезды. Но тогда оборудование находилось в той же зоне и смогло зафиксировать его параметры. Вспышке присвоили уровень Х14.
Напомним, что лидером последнего цикла стал выброс 3 октября 2024 года, который достиг уровня Х9. Второе место закрепили за вспышкой 14 мая 2024-го, сила которой составила Х8.7. Бронзовым призером стало событие 1 октября 2024 года: мощность достигла Х7.1. Все эти явления зафиксировали на видимой стороне звезды — обращенную от Земли зону в каталоги не вносят.