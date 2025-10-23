В Новой Зеландии тысячи человек остались без света: видео штормового ветра

Скорость ветра местами достигла 39 метров в секунду. Ситуация осложнилась ливнями.
На Северном острове штормовые порывы повалили деревья, снесли крыши с домов, оборвали линии электропередачи. Около 10 000 жителей остались без электроэнергии.
Природная стихия привела к гибели минимум одного человека: на него упала ветка. Девушку сильный ветер снес на проезжую часть.
Непогода разрушила несколько участков дороги. Власти отменили авиарейсы и автобусное сообщение. Образовательные учреждения приостановили работу. Людей призвали не выходить на улицу. Наибольший ущерб отметили в округах Южная Вайрарапа, Картертон и Мастертон.
На Южном острове скорость ветра была ниже, но в нескольких северных районах власти объявили штормовое предупреждение. По прогнозу местных метеорологических служб, подобная ситуация сохранится до выходных.