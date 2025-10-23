Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Новой Зеландии тысячи человек остались без света: видео штормового ветра

Ухудшение погоды началось в начале недели и задело Южный и Северный острова.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +10° 3 м/с 54% 757 мм рт. ст. +13°

Скорость ветра местами достигла 39 метров в секунду. Ситуация осложнилась ливнями.

На Северном острове штормовые порывы повалили деревья, снесли крыши с домов, оборвали линии электропередачи. Около 10 000 жителей остались без электроэнергии.

Природная стихия привела к гибели минимум одного человека: на него упала ветка. Девушку сильный ветер снес на проезжую часть.

Непогода разрушила несколько участков дороги. Власти отменили авиарейсы и автобусное сообщение. Образовательные учреждения приостановили работу. Людей призвали не выходить на улицу. Наибольший ущерб отметили в округах Южная Вайрарапа, Картертон и Мастертон.

На Южном острове скорость ветра была ниже, но в нескольких северных районах власти объявили штормовое предупреждение. По прогнозу местных метеорологических служб, подобная ситуация сохранится до выходных.