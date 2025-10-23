Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Эдельгериев отметил важность генномодифицированных растений для России

Такие растения могут помочь победить опустынивание в России, отметил помощник президента РФ.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 44% 759 мм рт. ст. +17°
Источник: Unsplash

Проблемы опустынивания и изменения климата, которые наблюдаются в России, могут быть решены путем лесовосстановления с использованием генномодифицированных растений. Об этом на международной научно-практической конференции по агроэкологии в Волгограде заявил помощник президента РФ Руслан Эдельгериев.

«Это не какой-то каприз — это реальная потребность. Может, вы все-таки сможете в рамках госзадания поручить стране, пусть пока в лабораторных условиях, чтобы наука поработала, чтоб нам дали генномодифицированные [растения] для защитного лесоразведения. Назрела потребность в тех растениях, с помощью которых мы сможем противостоять опустыниванию и деградации [земель]», — сказал Эдельгериев, обращаясь к заместителю министра науки и высшего образования РФ Денису Секиринскому.

По словам помощника президента, сегодня науке уже не хватает наработанных знаний, чтобы эффективно бороться с опустыниванием и быстро меняющимся климатом. Более того, нужно вырабатывать методы и подходы в вопросе сохранения экологии, которые Россия могла бы тиражировать на весь мир.

Секиринский отметил необходимость поиска новых подходов в лесовосстановлении. «Я полностью согласен. Мы действительно должны как-то активнее использовать разные научные направления, достижения в этих дисциплинах, — сказал замминистра. — Проблема нарастает. Поэтому я думаю, да, это очень хорошее и правильное, своевременное предложение».

Как отметил представитель Минобрнауки РФ, вопрос нуждается в обсуждении, в котором должны принять участие и законодатели, и ученые Российской академии наук.