Эдельгериев отметил важность генномодифицированных растений для России

«Это не какой-то каприз — это реальная потребность. Может, вы все-таки сможете в рамках госзадания поручить стране, пусть пока в лабораторных условиях, чтобы наука поработала, чтоб нам дали генномодифицированные [растения] для защитного лесоразведения. Назрела потребность в тех растениях, с помощью которых мы сможем противостоять опустыниванию и деградации [земель]», — сказал Эдельгериев, обращаясь к заместителю министра науки и высшего образования РФ Денису Секиринскому.