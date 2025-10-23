В России количество климатических проектов за три года увеличилось в шесть раз

В России количество климатических проектов, направленных на достижение углеродной нейтральности, в 2025 году увеличилось в шесть раз по сравнению с 2023-м. 71 климатический проект из 83 зарегистрированных направлен на сокращение выбросов углеродных газов, сообщил ТАСС кандидат экономических наук, начальник отдела валидации и верификации парниковых газов Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства (СПбНИИЛХ) Вячеслав Коларж.
«В 2022 году в России был зарегистрирован всего лишь один климатический проект, в 2023-м — 12, а в 2024-м и 2025-м — уже по 35 проектов. Из всех действующих сейчас проектов 71 проект направлен на сокращение выбросов, а шесть — на увеличение поглощения парниковых газов. Только мы [в СПбНИИЛХ] за три года рассмотрели порядка 10 проектов. В ряде случаев у нас были сомнения, что проект можно реализовать, — там мы были вынуждены отказывать в валидации», — рассказал ТАСС Коларж.
Он уточнил, что среди 83 климатических проектов шесть — лесоклиматические, четыре из них успешно прошли оценку СПбНИИЛХ. Коларж объяснил, что лесоклиматические проекты создаются компаниями и организациями добровольно, чтобы увеличивать поглощение или снижать выброс парниковых газов в лесах.
«Каждый проект — это как отдельный шаг на пути к достижению углеродной нейтральности в целом», — уточнил он. По его словам, самые распространенные проекты связаны «с применением новых технологических решений», каждый из них обязан проходить независимую оценку органов валидации и верификации парниковых газов, которые аккредитованы Федеральной службой по аккредитации. Один из таких органов — СПбНИИЛХ.
Ученые петербургского института в ходе валидации проекта выясняют, возможно ли его осуществить, а в ходе верификации анализируют его результаты. Так, Коларж рассказал ТАСС, что СПбНИИЛХ верифицировал проект компании «Русал» по охране лесов от пожаров в Красноярском крае. «Этот проект снижает риски возникновения лесных пожаров». Также валидировал проект компании «Сибур» в Татарстане, Нижегородской и Тюменской областях. «В ходе этого проекта создаются лесные насаждения на землях, где лесов нет». И верифицировал проект компании «Каустик» по созданию защитных насаждений на территории ее филиала в Волгограде. Коларж добавил, что у института нет территориальной привязки: «Да, мы находимся в Петербурге, но при этом имеем право заниматься проектами в других регионах».
«Наша задача — сформировать доверие к отчетности и деятельности человека. Когда мы говорим про климат, изменения климата, противодействия к изменению климата, это работа вдолгую, это работа для будущего поколения, чтобы ему тоже хорошо жилось. Есть риск, что результаты [климатических проектов] будут каким-то образом искажены или не достигнуты. Это нехорошо. Для нас важно, чтобы этого не было», — добавил Коларж.