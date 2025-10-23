В России количество климатических проектов за три года увеличилось в шесть раз

«В 2022 году в России был зарегистрирован всего лишь один климатический проект, в 2023-м — 12, а в 2024-м и 2025-м — уже по 35 проектов. Из всех действующих сейчас проектов 71 проект направлен на сокращение выбросов, а шесть — на увеличение поглощения парниковых газов. Только мы [в СПбНИИЛХ] за три года рассмотрели порядка 10 проектов. В ряде случаев у нас были сомнения, что проект можно реализовать, — там мы были вынуждены отказывать в валидации», — рассказал ТАСС Коларж.